Lazio, Provstgaard fa impazzire i tifosi: il video per il nuovo anno - VIDEO
Oliver Provstgaard con un video di addio al 2025 ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi della Lazio che si sono riversati sul suo profilo Instagram
31.12.2025 19:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Il 2025 sta per terminare e un altro anno inzierà con i migliori prospetti possibili. Se lo augurano i tifosi della Lazio, che alle spalle si lasciano mesi difficili, se lo augurano i calciatori che ambiscono a raggiungere traguardi importanti con il biancoceleste indosso.
Tra questi c'è di certo anche Oliver Provstgaard che, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha voluto salutare l'anno con un video tutto dedicato al suo arrivo nella Capitale e alle sue prestazioni con la maglia della Lazio.
Un video che ha fatto impazzire di gioia anche tutto il popolo laziale, riversatosi nei commenti per esprimere il proprio affetto nei confronti del giovaner difensore centrale, trasferitosi a Formello meno di un anno fa.
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.