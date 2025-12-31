Calciomercato Lazio | Venturino, c'è anche il Monza: la situazione
CALCIOMERCATO LAZIO - Caccia ai giovani. La Lazio si muove sul fronte dei talenti italiani che non rientrano nel costo del lavoro allargato. Tra questi c'è sicuramente Lorenzo Venturino, classe 2006 del Genoa. In un incontro tra Fabiani e il Grifone, il diesse biancoceleste ha chiesto informazioni proprio sull'attaccante.
Sul giocatore, però, c'è anche il Monza in Serie B, secondo quanto riportato da SkySport. "Meriterebbe più spazio, ma qui siamo tanti”, aveva detto di lui De Rossi. Per questo i biancorossi ci provano per un prestito nella seconda parte di stagione.
La Lazio aspetta e lo tiene d'occhio, le qualità di Venturino a Formello non sono passate inosservate. Con il Genoa, inoltre, si è parlato anche di Martin, Leali (nell'affare con Mandas) e Carboni, che rientrerà all'Inter a gennaio.