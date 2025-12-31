Udinese, Zaniolo: "La Lazio è forte, il gol di Davis è stata una liberazione"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A seguito della gara pareggiata nel finale contro la Lazio, l'attaccante dell'Udinese Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di TV12. In particolare si è soffermato proprio sulla sfida con i biancocelesti e sulla rete allo scadere di Davis.

Di seguito le sue parole: "È stata una partita tosta, la Lazio è una squadra forte, lo sapevamo. Abbiamo giocato come sappiamo fare, poi le partite si possono vincere, perdere o pareggiare, ma l'importante è dare tutto come abbiamo fatto domenica".

"Cosa ho pensato al gol di Davis? È stata una liberazione, una partita veramente equilibrata, quello è stato un gran gol che ci ha aiutato molto".