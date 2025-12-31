Napoli, Oriali punta la Lazio: "Sarà difficile. Già l'anno scorso..."
Il coordinatore dell'area tecnica del Napoli, Gabriele Oriali, ha rilasciato un'intervista a Radio Crc per fare il bilancio sul 2025 e parlare della prima partita del 2026, che sarà all'Olimpico contro la Lazio di Sarri.
Di seguito le sue parole: "Personalmente provo grande emozione, non pensavamo di fare un'annata così straordinaria. Ricordo che all'inizio c'era la convinzione di fare bene, ma non di raggiungere subito certi traguardi.
"È sempre difficile giocare contro la Lazio, anche l'anno scorso abbiamo lasciato punti per strada. Sappiamo che sarà complicata, ma sono abbastanza positivo, soprattutto per quello che sta dimostrando la squadra, che ha raggiunto consapevolezza dei suoi mezzi".
