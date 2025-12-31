Lazio, Folorunsho ripensa al trasferimento mancato? Il post social - FOTO
Il legame di Michael Folorunsho con la Lazio non è di certo un segreto e di sicuro non sarà stato difficile immaginare il suo stato d'animo quando un anno e mezzo fa la societàm biancoceleste era in trattativa con il Napoli per riportarlo nella Capitale.
Una trattativa che, però, non si è mai conclusa e ha costretto il centrocampista romano a restare alla corte di Antonio Conte. A gennaio i biancocelesti si erano resi protagonisti di un altro rilancio, venendo però superati dalla Fiorentina che lo aveva inserito nella rosa di Palladino come rinforzo.
Una doppia speranza svanita nel nulla per il giocatore oggi in forza al Cagliari che sembrerebbe riemergere attraverso il suo profilo social. Folorunsho, infatti, ha pubblicato una foto della sua gamba dove campeggia il tatuaggio dedicato alla Lazio, scrivendo: "Non tutto è andato come volevo, ma porto con me tanto di buono". Lecito interrogarsi su cosa significhi quel post. Se si tratta di una semplice allusione all'infortunio o se quel tatuaggio significhi qualcosa in più...