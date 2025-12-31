Lazio, Giordano: "Sarri poteva fare di più! Mentre Baroni..."

Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha tirato le somme e dato i voti sull'anno appena concluso dalla Lazio

Nell'ultimo giorno del 2025 l'ex attaccante Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sull'anno solare ormai arrivato al termine. Dal finale di stagione di Marco Baroni, al primo atto di Maurizio Sarri, l'ex bomber della Lazio ha tirato le somme esprimendo la sua opinione.

GIOCATORI - "Il giocatore che ho apprezzato di più? I primi sei mesi dico Tavares, anche se poi è non pervenuto. All'interno dell'anno dico Romagnoli per la costanza nei dodici mesi. Ha fatto qualche errore, ma molto dipendeva da Baroni. Il giocatore che mi ha deluso? Devo rinominare Tavares, vedendo gli ultimi sei mesi! Però devo dire Castellanos. Mi aspettavo molto di più da lui perché si era levato il peso di Immobile. Vero che ha avuto infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo, ma non è una scusante".

BARONI-SARRI - "Se prendiamo i sei mesi di Baroni gli do un 8. Baroni ha fatto cose incredibili con una squadra che aveva portato prima in Europa e a 35 punti all'andata. Soffrivi molto ma almeno uscivi dall'Olimpico bello carico. Sarri ha avuto il problema del mercato bloccato ma sicuramente poteva fare molto di più, s'è perso tanto tempo dietro al mercato, agli arbitri, tanti alibi non solo da parte sua ma anche dall'ambiente. Non posso dargli più di 6.5. Ovviamente alle rispettive squadre do gli stessi voti. Non posso ad esempio dare 6.5 a Sarri e 8 alla squadra, non ha senso. Per me 8 alla squadra con Baroni e 6.5 alla squadra con Sarri".

LAZIO-NAPOLI - "Per caratteristiche e modo di giocare Noslin è sicuramente più adatto per la partita contro il Napoli. C'è da capire che cosa vuole fare l'allenatore, io però farei giocare titolare lui al posto di Castellanos. Se Neres gioca a destra io lascio Pellegrini. Vero che sono entrambi mancini e può entrare, ma Neres è un giocatore veloce e Pellegrini lo può gestire. Non sposterei Marusic dalla fascia destra, anche perché la difesa sta giocando bene così".

ILIC - "Ilic è un signor centrocampista che non so per quale motivo non sta giocando, ma ha grande qualità e un bel mancino, è la mezzala sinistra che può servire a Sarri. Lo scambio con Belahyane lo farei subito, ma bisogna vedere se vuole il Torino".