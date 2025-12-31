Lazio, Romagnoli e la richiesta a Cataldi: "Per il nuovo anno..." - FOTO
31.12.2025 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il 2025 si avvia verso la fine, il nuovo anno si avvicina. È il momento dei buoni propositi e delle richieste per il 2026, in corso anche a Formello. Nel pomeriggio, infatti, la squadra ha svolto l'ultimo allenamento dell'anno.
I biancocelesti, poi, si ritroveranno direttamente venerdì con una doppia seduta, visto che per giovedì è in programma un giorno di riposo. Sul proprio profilo Instagram, Romagnoli ha pubblicato una foto in palestra con Cataldi chiedendogli una cosa per il nuovo anno.
Ecco cosa ha scritto: "Caro @danilocat32 promettimi che nel nuovo anno mi farai vincere qualche partita in più...". Di seguito l'immagine.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.