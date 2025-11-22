Lazio, non solo Guendouzi: il Sunderland vuole anche Dele-Bashiru
Spese a Formello. Il Sunderland ha bisogno di centrocampisti e tiene d'occhio il reparto della Lazio. Sul taccuino degli inglesi non ci sarebbe solo Guendouzi, con cui il tecnico Le Bris ha ammesso di essere in contatto.
22.11.2025 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Spese a Formello. Il Sunderland ha bisogno di centrocampisti e tiene d'occhio il reparto della Lazio. Sul taccuino degli inglesi non ci sarebbe solo Guendouzi, con cui il tecnico Le Bris ha ammesso di essere in contatto.
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, l'altro nome che la dirigenza dei Black Cats tiene d'occhio, infatti, è quello di Dele-Bashiru. A gennaio il futuro del nigeriano sarà più chiaro, con Sarri che l'avrebbe indicato come cedibile.
Intanto però rientrerà nella lista Serie A: dopo essere stato escluso a fine settembre per inserire Basic, ora verrà reinserito al posto di Rovella, che si è operato per risolvere la pubalgia.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.