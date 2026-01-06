Calciomercato Lazio | Mandas - Genoa in bilico: i rossoblù virano altrove

06.01.2026 13:15 di  Simone Locusta   vedi letture
© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La situazione di Christos Mandas è una vera e propria incognita. Gli scenari sono aperti, il Torino ha manifestato interesse per il portiere greco, ma il futuro è tutto da scrivere. 

L'opzione più concreta era quella che portava verso Genova, Sarri aveva dato il suo benestare allo scambio di prestiti con Leali, ma adesso la trattativa è più che in bilico.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sembrerebbe che adesso il Genoa abbia virato su un altro obiettivo. I rossoblù sarebbero infatti vicini a Bento, portiere classe '99 dell'Al Nassr. Si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni.

Il portiere sta spingendo molto per arrivare in Serie A, preferendo persino il Grifone al West Ham di Castellanos in Premier League.

