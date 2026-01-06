Calciomercato Lazio | Atalanta, Samardzic o Maldini: uno dipende dall'altro
CALCIOMERCATO LAZIO - Uno dei due, non entrambi. L'Atalanta ha chiaro il suo piano per il mercato in uscita a gennaio. Sia Samardzic che Maldini sono possono partire subito, ma uno dipende dall'altro.
Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, infatti, il club nerazzurro non avrebbe intenzione di lasciar partire entrambi i calciatori, ma solo uno dei due. Su entrambi c'è l'interesse della Lazio e di altre squadre di Serie A.
Come vi abbiamo raccontato, la società biancoceleste tenterà l'affondo per Maldini nei prossimi giorni, così da chiudere subito l'affare; per il serbo, invece, l'Atalanta chiede 20 milioni di euro, non meno. La Lazio per la mezzala pare avere altre priorità (Fabbian e Loftus-Cheek su tutti).
