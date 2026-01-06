Calciomercato Lazio | Samardzic, l'Atalanta fissa il prezzo: i dettagli
06.01.2026 11:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
CALCIOMERCATO LAZIO - Dalle uscite alle entrate. Oltre alle cessioni, la Lazio studia anche nuovi possibili colpi. Visto l'addio sempre più probabile di Guendouzi, destinato al Fenerbahce, la società biancoceleste sta lavorando per una mezzala.
Tra i nomi che sono usciti negli ultimi giorni c'è quello di Lazar Samardzic, che può lasciare l'Atalanta subito in questo mercato di gennaio. Con Palladino trova poco spazio, per questo è finito nel mirino del diesse Fabiani e della Fiorentina.
Per il serbo, il club nerazzurro ha fissato il prezzo: la valutazione è di 20 milioni di euro e non si accetteranno offerte al ribasso, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com. La Lazio è avvisata.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.