Calciomercato Lazio | Elementare, Watson! Il nome dalla Scozia
La Lazio osserva e scruta i campionati secondari alla caccia di colpi funzionali per il progetto biancoceleste. Sarri è pronto a lavorare con una Lazio giovane, orientata al futuro e a un progetto a lungo termine, purché ovviamente ci sia il benestare del tecnico toscano.
Oltre ai campionati più noti, la società monitora anche la Scottish Premier League. Ne è una prova la notizia di qualche mese fa in merito all'interessamento per Lennon Miller, centrocampista classe 2006 che giocava nel Motherwell e oggi all'Udinese.
Come riporta Il Messaggero, è spuntato un nuovo nome sul taccuino della società biancoceleste. Si tratta di David Watson, centrocampista di 20 anni in scadenza a giugno e di proprietà del Kilmarnock.
Una vera e propria occasione per la Lazio, viste soprattutto le problematiche finanziarie evidenziate negli ulimi mesi. Non è un personaggio di Arthur Conan Doyle, ma uno dei calciatori più promettenti del panorama scozzese, paragonato proprio al sopracitato Miller.