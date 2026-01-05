Calciomercato Lazio | Il Sassuolo insiste per Lazzari: le ultime
CALCIOMERCATO LAZIO - Manuerl Lazzari è sul taccuino del Sassuolo. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell'interesse del club emiliano per il terzino della Lazio che al momento ha perso la maglia da titolare. L'ex Spal ha il contratto in scadenza nel 2027 e il club capitolino non chiude le porte a una sua eventuale partenza.
Come sottolinea Nicolò Schira, i neroverdi seguono Lazzari dalla scorsa estate ma le arcinote vicende del mercato bloccato della Lazio hanno evitato qualsiasi trattativa. Ora, però, il Sassuolo può tornare alla carica per provare a portare il calciatore al Mapei Stadium.
In questa prima parte di stagione Lazzari ha collezionato 12 presenze, ma appena 392 minuti in campo condite da zero gol, zero assist e due ammonizioni.