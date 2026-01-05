Calciomercato Lazio | Dalla Francia: "C'è una squadra per Gigot"
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio lavora sulle uscite. Non solo per quanto riguarda i titolari, come Castellanos e Guendouzi, ma anche e soprattutto per gli esuberi. Su tutti, c'è da sistemare Samuel Gigot, indisponibile ormai dall'inizio del ritiro a Formello di luglio.
Il francese ha dato subito forfait durante la pre-season, finendo sotto i ferri dopo pochi allenamenti fatti con Sarri. In questo mercato di gennaio si cercherà una squadra, visto che ormai è fuori dal progetto biancoceleste.
Secondo quanto riportato dal portale francese score.fr, il centrale potrebbe tornare a giocare in Ligue 1: potrebbe essere una buona occasione per il Nantes, che lo prenderebbe in prestito secco o con diritto di riscatto. La Lazio l'aveva acquistato per 4,2 milioni di euro.