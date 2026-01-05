Lazio, ricordi Durosinmi? Giocherà in Serie A: tutti i dettagli
Rafiu Durosinmi in Serie A. L'attaccante è pronto a lasciare il Viktoria Plzen per giocare in Italia. L'anno scorso aveva affrontato la Lazio ai quarti di finale di Europa League, il diesse Fabiani aveva messo il suo profilo nel mirino per il futuro.
Poi, visto anche il mercato bloccato in estate, non se n'è fatto più nulla, per questo il centravanti è rimasto in Repubblica Ceca. Ora però è pronto a sbarcare nel nostro campionato: secondo quanto riportato da SkySport, firmerà con il Pisa, che l'ha acquistato per 9 milioni più 2 di bonus.
Nelle prossime ore farà le visite mediche per essere a disposizione contro l'Udinese sabato prossimo. È l'acquisto più costoso nella storia dei toscani, confermato anche dallo stesso Viktoria Plzen con una nota: "Con il giocatore esiste da tempo un accordo secondo cui in caso di un’offerta interessante dall’estero che soddisfi sia lui sia le aspettative del club, non gli verrà impedito di trasferirsi". E così è successo.