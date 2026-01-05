Calciomercato Lazio | Petrucci (Sky): "Raspadori? Non è escluso che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La sconfitta contro il Napoli, ma anche il mercato. Sono questi i temi principali trattati da Matteo Petrucci nel suo intervento ai microfoni di Radio Laziale. Il giornalista di Sky Sport ha parlato del nervosismo diffuso nella rosa di Sarri, della cessione di Guendouzi, ma anche dei nomi usciti per rinforzare il centrocampo.

NERVOSISMO - "C’è un nervosismo che si avverte, si trascina da tempo e non viene attenuato da quello che succede in campo. In generale, la partita contro il Napoli ha ribadito un concetto: la squadra ha bisogno d’aiuto. La Lazio se l’è cavata bene in condizioni precarie, ma adesso ha necessità di essere aiutata, e questo si può fare solo attraverso il mercato. Ieri il divario tecnico é stato palese, e adesso con la Fiorentina giocherai senza attaccanti. Più di questo cosa serve per cambiare qualcosa in questa squadra?".

GUENDOUZI E RASPADORI - "Guendouzi ha mercato in Turchia e Spagna, la Lazio non chiede meno di 25 milioni, in caso di arrivo di tale offerta verrebbe valutata. Sul fronte offensivo è attesa la risposta di Raspadori, rimane la prima scelta in attacco, non éèesclusa anche la possibilità che il giocatore rimanga a Madrid. Sarà anche una settimana importante perché la Lazio farà la prima offerta per Fabbian, credo che il Bologna non scenda a meno di 20 milioni, vediamo che tipo di offerta farà la Lazio".

LOFTUS-CHEEK - "Loftus Cheek è giusto parlarne ma le cose non sono cambiate. Aperture da Milano non arrivano, se il club rossonero non apre allora c’è poco da fare".

INSIGNE - "Sarri non ha scaricato Insigne, ma non ha cambiato versione rispetto alla precedente, ovvero che non è una priorità. È un operazione in stand by, che non piace a tutti, ma é abbastanza evidente che le priorità siano altre".