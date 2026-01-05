Giudice Sportivo | Lazio, una giornata di squalifica per Marusic e Noslin! Gli altri...
Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisione riguardo alla diciottesima giornata di Serie A. In merito all'ultima gara della Lazio contro il Napoli, Marusic e Noslin sono stati squalificati per una sola giornata (salteranno la Fiorentina) dopo aver ricevuto entrambi un cartellino rosso. Il montenegrino è stato anche multato di 5mila euro. Due gialli invece per Cataldi e Zaccagni, che entrano in diffida.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
MARUŠIĆ Adam (Lazio): per avere, al 42° del secondo tempo, affrontato fisicamente un calciatore avversario afferrandolo per il collo e spingendolo, generando pertanto un clima di tensione.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
NOSLIN Tijjani (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.