Calciomercato Roma | Un flop della Lazio come possibile rinforzo

La Roma sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini, con un occhio particolare rivolto al mercato di gennaio. Mentre l'attacco resta il reparto principale su cui intervenire, anche la difesa è sotto osservazione, soprattutto in vista della mancanza di Ndicka e degli squalificati Hermoso e Mancini per la sfida al Lecce. La situazione ha reso necessario un intervento rapido da parte del direttore sportivo Massara, che avrebbe individuato nel centrale ex Lazio Denis Vavro una possibile soluzione.

Secondo quanto riportato dal portale tedesco Wolfsburger Allgemeine, Vavro è stato messo nel mirino dalla Roma. Il difensore, che ha il contratto in scadenza nel 2027, potrebbe essere una soluzione a basso costo rispetto ad altri obiettivi più costosi come Dragusin e Disasi. Sul calciatore c'è anche l'interesse della Fiorentina.

Denis Vavro ha disputato 5 partite ufficiali in questa stagione, accumulando un totale di 112 minuti di gioco. In Bundesliga, ha collezionato 4 presenze, di cui una da titolare, totalizzando 102 minuti. Ha anche giocato una partita in Coppa di Germania, ma in quella occasione è rimasto in campo solamente per dieci minuti. A onor del vero, il suo impiego è stato influenzato da un infortunio muscolare, che ha ridotto le sue opportunità di gioco.