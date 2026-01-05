Calciomercato Lazio | Guendouzi vede l'Atletico: l'incontro a Madrid

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Matteo Guendouzi sembra essere sempre più lontano da Roma. Dopo la partenza di Castellanos, il centrocampista francese può essere il prossimo sacrificio importante per finanziare il mercato, così che la società possa tentare di accontentare le richieste di Sarri.

Guendouzi è aperto a lasciare la Lazio, è alla ricerca di una nuova destinazione. C'è l'interesse di club dall'Inghilterra, dalla Turchia e dalla Spagna, la società biancoceleste lo valuta almeno 30 milioni i euro ed è molto difficile che possa fare sconti. Il francese è un giocatore centrale e di un certo spessore, a gennaio non si possono fare sconti.

Non c'è solo l'interesse di Sunderland, Fenerbahce e Galatasaray, sono stati registrati passi importanti da parte dell'Atletico Madrid: stando a quanto riportato da Il Messaggero, nella giornata di sabato alcuni intermediari sarebbero volati a Madrid per intavolare una trattativa per portarlo alla corte di Simeone.

La Lazio ha provato a incastrare un discorso con Raspadori, il quale ancora non ha deciso sul suo futuro. Potrebbe restare in Spagna, scegliere la Roma, oppure fare un completo dietrofront. Nelle prossime ore sono attese novità in merito, ma l'affare Guendouzi-Atletico Madrid non è legato solo dall'interesse per Raspadori.