Lazio | Il grido d'aiuto del Corriere dello Sport: "Aiutate Sarri" - FOTO

La Lazio cade e fa anche rumore, troppo Napoli per poter sperare di uscire dalla sfida dell'Olimpico con i tre punti. Soprattutto, allo stato attuale, troppa poca Lazio per poter ambire a fare di più.

Infortuni, emergenze, Coppa d'Africa: Sarri è costretto a combattere e a trovare soluzioni contro ogni situazione che gli si pone d'avanti e che ogni volta gli toglie una pedina dal campo.

Adesso, c'è anche il mercato. Castellanos è andato al West Ham, Noslin è l'unica punta a disposizione (Dia è con il Senegal in Coppa d'Africa), serve un acquisto che possa sostituire l'argentino. Ma non solo.

Sarri è stato chiaro, la società sa cosa serve alla Lazio e cosa il mister ha chiesto. La situazione è sotto gli occhi di tutti, ora il mercato è aperto e non è bloccato. Il Corriere dello Sport spinge in favore del Comandante e chiama la società all'azione, gridando in prima pagina un sonoro "Aiutate Sarri".