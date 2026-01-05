Lazio, Guendouzi rischia la squalifica: ecco il motivo
05.01.2026 10:45 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Oltre il danno, anche la beffa. La Lazio perde contro il Napoli, ma perde anche due calciatori causa espulsioni. Nel finale del match, prima il doppio giallo a Noslin che renderà la Lazio orfana di un centravanti vero (Castellanos è andato al West Ham, Dia è impegnato in Coppa d'Africa), poi il rosso a Marusic per la mini-rissa con Mazzocchi.
Adesso però la Lazio rischia ancora. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, rischia una squalifica anche Guendouzi a causa della sfuriata finale con l'arbitro Massa.
Si attendono le decisioni del caso, ma un'ipotetica ulteriore squalifica non sarebbe di certo una sorpresa, ormai a Formello sono abituati.
