Lazio, direzione discutibile di Massa: le pagelle dei quotidiani

La Gazzetta dello Sport giudica la sua prova sufficiente nonostante riconosca l'errore che ha portato alla punizione del Napoli
05.01.2026 09:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, direzione discutibile di Massa: le pagelle dei quotidiani
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua il suo rapporto complicato con gli arbitri anche nel 2026. La direzione di Massa è stata alquanto discutibile, non tanto per episodi singoli quanto per non esser riuscito a gestirla a livello disciplinare, come dimostrano le due risse.

L'unica cosa su cui sono tutti d'accordo, però, sono le espulsioni di Marusic e Mazzocchi in seguito a un battibecco arrivato ai limiti del violento, anche se - come sottolinea il Corriere dello Sport - bisognerebbe chiedersi chi l'ha causato.

Un grave errore riguarda il fallo di mano di Noslin che ha portato alla punizione del 2-0 del Napoli: l'attaccante ha infatti solo sfiorato il pallone con il braccio e non era da considerarsi fallo. Anche il secondo giallo a Noslin risulta esagerato: sì il fallo da dietro, ma non era un vero e proprio step on foot da pagare con la seconda ammonizione. 

Di seguito i voti dei quotidiani al direttore di gara:

Corriere dello Sport: 4,5
Gazzetta dello Sport: 6
Messaggero: 4

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.