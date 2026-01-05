Lazio, direzione discutibile di Massa: le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua il suo rapporto complicato con gli arbitri anche nel 2026. La direzione di Massa è stata alquanto discutibile, non tanto per episodi singoli quanto per non esser riuscito a gestirla a livello disciplinare, come dimostrano le due risse.
L'unica cosa su cui sono tutti d'accordo, però, sono le espulsioni di Marusic e Mazzocchi in seguito a un battibecco arrivato ai limiti del violento, anche se - come sottolinea il Corriere dello Sport - bisognerebbe chiedersi chi l'ha causato.
Un grave errore riguarda il fallo di mano di Noslin che ha portato alla punizione del 2-0 del Napoli: l'attaccante ha infatti solo sfiorato il pallone con il braccio e non era da considerarsi fallo. Anche il secondo giallo a Noslin risulta esagerato: sì il fallo da dietro, ma non era un vero e proprio step on foot da pagare con la seconda ammonizione.
Di seguito i voti dei quotidiani al direttore di gara:
Corriere dello Sport: 4,5
Gazzetta dello Sport: 6
Messaggero: 4