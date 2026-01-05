Calciomercato | La Lazio guarda in casa Lecce: il nuovo nome per la difesa
CALCIOMERCATO LAZIO - Tutti sono utili, nessuno è indispensabile. A fronte di offerte che la società reputa congrue, non sono escluse ulteriori partenze da Formello. Anche quelle più inattese.
Proprio per questo, la società si sta guardando intorno in più ruoli, nonostante la priorità sia l'innesto di una mezzala e il sostituto di Castellanos. Non solo: Sarri dovrà fare ancora a meno di Patric, il quale ha riportato una lesione muscolare che lo allontanerà nuovamente dal campo.
Dietro ai soliti Gila e Romagnoli c'è il solo Provstgaard, Patric non dà garanzie fisiche. Non si esclude l'arrivo di un centrale difensivo: secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, la Lazio avrebbe chiesto informazioni per Kialonda Gaspar, difensore centrale classe 1997 del Lecce.