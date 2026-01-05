Lazio, ecco i giocatori "importanti" chiesti da Sarri. E Loftus dà l'ok...

Sarri sta perdendo pezzi e la Lazio deve correre ai ripari

RASSEGNA STAMPA - La Lazio sta perdendo pezzi. Dopo la cessione (non ancora ufficializzata) di Castellanos al West Ham, il prossimo a salutare sarà probabilmente Guendouzi.

Adesso la squadra va obbligatoriamente rinforzata e Sarri resta fermo sulle sue idee: i nomi "importanti" fatti dal tecnico sono Raspadori per l’attacco e Loftus-Cheek per la mezzala. Per il centravanti è in corso un vero e proprio derby di mercato con la Roma: si attende la risposta di Raspadori, che ha preso tempo, ma una decisione è attesa nelle prossime ore.

Loftus-Cheek, invece, è considerato incedibile dal Milan, anche se un mese fa Allegri lo aveva messo tra i possibili partenti. L’inglese, scrive il Corriere dello Sport, ha già dato il suo ok a Sarri dopo l’incrocio in Milan-Lazio: è in scadenza nel 2027 e chiede un contratto di 4-5 anni. Il nodo resta l’ingaggio, vicino ai 4 milioni, da ridiscutere.

Lotito e Fabiani proveranno comunque a fare un tentativo, così come per Raspadori, ma sono operazioni al limite e il rischio è quello di scontentare Sarri, che per ora non prende in considerazione alternative. La società ha proposto infatti Pinamonti, Piccoli e Lucca, ma il tecnico ha bocciato tutte e tre le opzioni. Per la mezzala restano in piedi Samardzic dell’Atalanta e Fabbian del Bologna, profili graditi come seconda e terza scelta rispetto a Loftus-Cheek