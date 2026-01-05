Calciomercato Lazio | Fabbian, spunta l'opzione contropartita: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - Sarri necessita al più presto di una mezzala. È questo il diktat imposto dal tecnico alla società, la priorità di mercato insieme al sostituto di Castellanos. Ci sono diverse opzioni sul tavolo, ma una in particolare sembra essere in pole position.
Il nome che mette d'accordo società e allenatore è Giovanni Fabbian, cnetrocampista classe 2003 di proprietà del Bologna. Ha qualità, inserimento e gol nelle gambe. Proprio ciò che manca al centrocampo della Lazio. Inoltre, essendo un Under 23, il suo stipendio non verrebbe conteggiato nel calcolo del costo del lavoro allargato.
La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che non rappresenta uno scoglio insormontabile per la Lazio dopo la cessione di Castellanos al West Ham per circa 30 milioni di euro. La Lazio prova a limare sulla cifra, neanche lo stipendio sarebbe un problema (attualmente guadagna 800 mila euro all'anno).
C'è però una carta che la Lazio potrebbe giocarsi per convincere il Bologna ad abbassare le richieste. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio starebbe pensando di proporre come contropartita tecnica Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista dalle importanti doti atletiche ch si sta mettendo in mostra in Coppa d'Africa, ma che con Sarri non sta trovando spazio.