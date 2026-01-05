Lazio - Napoli, Conte Imbriglia Sarri: le pagelle del Comandante
La Lazio cade tra le mura amiche, un ko che non è mai stato messo veramente in discussione. Il Napoli ha vinto grazie alle reti di Spinazzola e Rahmani, i biancocelesti non sono stati in grado di arginare i loro inserimenti.
In particolare, la mossa vincente di Conte è stato il doppio esterno offensivo sulla fascia di Pellegrini, con Neres e Politano che hanno creato parecchi grattacapi alla difesa biancoceleste.
Proprio da quel lato nasce il primo gol, con Politano che crossa sul lato opposto dove arriva Spinazzola. Da quel momento, la partita è totalmente in discesa. Conte ha battuto Sarri, il quale aveva però pochissime cartucce da potersi giocare. Il Comandante resta in attesa di rinforzi, ma intanto i quotidiani non gli perdonano la pessima prestazione dei suoi.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Sarri 5
IL MESSAGGERO - Sarri 5
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Sarri 5