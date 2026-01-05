Calciomercato Lazio | Derby turco per Guendouzi: il Gala prova il sorpasso

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Guendouzi è l'uomo mercato della Lazio. Molti club sono interessati al centrocampista francese, ma secondo La Gazzetta dello Sport lo starebbero cercando con insistenza due squadre turche, il Fenerbahce e il Galatasaray.

In particolare, continua lo stesso quotidiano, i due club di Istanbul stanno preparando offerte molto simili sia per il giocatore (4 milioni l'anno) sia per la Lazio (tra i 27 ei 30 milioni di euro). In questo modo, la società biancoceleste avrebbe la possibilità di mettere a segno un'altra considerevole plusvalenza, dopo quella fatta con Castellanos, che sistemerebbe definitivamente il bilancio.

Il Fenerbahce si è mosso per primo, ma nelle ultime ore il Galatasaray sembra essere passato leggermente avanti. A Guendouzi non dispiacerebbe guadagnare di più e avere la possibilità di lottare per trofei e partecipare in competizioni internazionali; però, allo stesso tempo, non è così convinto di andare a giocare in Turchia e lasciare così la Top 5 dei campionati europei.