Lazio, Giordano: "Credere all'Europa. Mercato? Servono punta e mezzala"

RASSEGNA STAMPA - Intervistato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport in vista di Lazio - Napoli, Bruno Giordano, doppio ex della gara, ha detto la sua sul confronto che andrà in scena all'Olimpico. Per l'ex attaccante si tratta di una sfida diversa dalle altre: "C’è il senso pieno della mia vita. Ho rispetto per chiunque mi abbia dato possibilità sia da calciatore che da allenatore, sono stato in città straordinarie, ma la Lazio e il Napoli per me sono un sentimento".

Giordano ha poi aggiunto: "È un match piacevole da leggere. Il Napoli è la favorita per lo scudetto; la Lazio deve sfruttare il mercato di gennaio per superare le difficoltà estive".

Alla domanda sui ritorni di Guendouzi e Basic, poi, ribattuto: "Ma non ha attaccanti centrali, avendo appena venduto Castellanos e dovendo rinunciare anche a Dia. E il Napoli ha contenuti difensivi di valore, non sarà facile".

Su quelle che dovranno essere le operazioni per rinforzare la rosa, infine, ha detto: "Ha bisogno di almeno una prima punta e di una di quelle mezze ali che lui porta dentro al campo e nei pressi dell’area. E comunque, non sta lontanissimo dall’Europa, eh...».