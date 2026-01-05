Lazio, contro il Napoli la difesa è stata un disastro: le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - Questa Lazio ha pochissime certezze e una tra queste è senza dubbio il reparto difensivo. A volte, però, capita che anch'esso si perda e deluda ed è ciò che è successo all'Olimpico contro il Napoli. Non c'è una colpa singola, ad eccezione dell'espulsione di Marusic per una rissa con Mazzocchi, è stato un problema di reparto in generale.
Come dimostrano le pagelle dei quotidiani, non ci sono sufficienze a parte Romagnoli per la Gazzetta e il Corriere dello Sport, raggiunta più per il cuore messo in campo che per dettagli tecnici.
Di seguito i voti del reparto difensivo:
Messaggero: Provedel 5.5, Marusic 4, Gila 5.5, Romagnoli 5.5, Pellegrini 4.5
Corriere dello Sport: Provedel 5.5, Marusic 4, Gila 5, Romagnoli 6, Pellegrini 4
Gazzetta dello Sport: Provedel 6, Marusic 4.5, Gila 5.5, Romagnoli 6, Pellegrini 4.5