Lazio, contro il Napoli la difesa è stata un disastro: le pagelle dei quotidiani

Quella che sembrava l'unica certezza per Sarri ha tradito contro i campioni d'Italia
05.01.2026 11:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
RASSEGNA STAMPA - Questa Lazio ha pochissime certezze e una tra queste è senza dubbio il reparto difensivo. A volte, però, capita che anch'esso si perda e deluda ed è ciò che è successo all'Olimpico contro il Napoli. Non c'è una colpa singola, ad eccezione dell'espulsione di Marusic per una rissa con Mazzocchi, è stato un problema di reparto in generale. 

Come dimostrano le pagelle dei quotidiani, non ci sono sufficienze a parte Romagnoli per la Gazzetta e il Corriere dello Sport, raggiunta più per il cuore messo in campo che per dettagli tecnici. 

Di seguito i voti del reparto difensivo:

Messaggero: Provedel 5.5, Marusic 4, Gila 5.5, Romagnoli 5.5, Pellegrini 4.5
Corriere dello Sport: Provedel 5.5, Marusic 4, Gila 5, Romagnoli 6, Pellegrini 4
Gazzetta dello Sport: Provedel 6, Marusic 4.5, Gila 5.5, Romagnoli 6, Pellegrini 4.5

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.