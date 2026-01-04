Lazio, Sarri torna sull'acquisto di Cancellieri: la frecciata alla società
Dopo la sconfitta contro il Napoli, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa. Oltre che a parlare della partita, il tecnico è tornato anche sull'acquisto di Cancellieri.
Il classe 2002 era arrivato dal Verona giocando nel ruolo di centravanti come vice Immobile. Di seguito le sue parole.
"Cancellieri? Io non l'ho voluto centravanti (ride, ndr.). L'operazione doveva essere più vasta, abbiamo fatto dei tentativi quando ci mancava il centravanti".
