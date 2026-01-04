Lazio - Napoli, le formazioni ufficiali: Noslin guida l'attacco, Guendouzi...
LAZIO - NAPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Provstgaard, Tavares, Belahyane, Rovella, Farcomeni Pedro, Isaksen, Serra. All.: Sarri.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All.: Conte.
