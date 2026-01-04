Fiorentina, Vanoli: "Kean? Basta buttare me**a"

TUTTOmercatoWEB.com

Torna a vincere la Fiorentina di Vanoli, prossima avversaria della Lazio in campionato. La viola ha battuto la Cremonese grazie alla rete di Kean e, alla fine del match, il tecnico ha così commentato la gara e anche la posizione dell’attaccante che non sarebbe dovuto neanche andare in panchina.

“Gli ho detto che non lo avrei portato nemmeno in panchina per rispetto del gruppo. Aveva un accordo con la società che non era più rimandabile, per questo è andato. E io, non lo volevo convocare. Poi non ho avuto a disposizione Dzeko, lui si era allenato bene oggi e l’ho portato. Non esiste nessun caso. Dopo il gol avrei voluto esultare con lui, non fossi stato influenzato avrei fatto anche il balletto con lui. Per favore, evitiamo di buttare altra merda sulla nostra squadra, ne abbiamo fin troppa. Si dicono tante cattiverie, ma non è vero niente”.

“Parma è stata una bastonata, ma vedo una strada giusta. Anche dopo la sconfitta nell’ultima partita. Ora serve fare uno scatto come collettivo”.

