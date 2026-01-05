Calciomercato Lazio | Basic alla Roma? Si apre uno scenario assurdo

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato ha vie infinite, alcune volte anche impensabili. In casa Lazio soprattutto. I biancocelesti vivono un momento particolare. Dopo essersi garantiti la possibilità di muoversi liberamente, evitando il saldo zero, hanno sbloccato anche la possibilità di rinnovare - al rialzo - i contratti dei giocatori in scadenza, e non. Tra quelli che dal 1° febbraio saranno liberi di firmare con qualsiasi altra squadra c'è anche Toma Basic.

CONTRATTO IN SCADENZA - Il centrocampista riscoperto da Sarri, dopo un anno e mezzo fuori rosa, vedrà scadere il suo contratto il 30 giugno e al momento la trattativa per il rinnovo starebbe vivendo una fase di stallo per la differenza tra domanda e offerta. Una situazione che ha spinto l'entourage del croato a guardarsi intorno e a valutare eventuali alternative.

BASIC OFFERTO ALLA ROMA - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Tempo, tra le possibilità prese in considerazione ci sarebbe anche la Roma. Il quotidiano apre uno scenario apparentemente surreale: in cui l'agente avrebbe avuto dei contatti con Massara proponendo al dirigente giallorosso la possibilità di inserire Basic in rosa al termine della stagione (se non già a gennaio riconoscendo un indennizzo alla Lazio). Per il momento non sarebbero arrivati segnali di apertura da Trigoria, con il profilo del calciatore che non interesserebbe ai giallorossi. La notizia, che cercherà eventuali conferme nelle prossime ore, pone intanto l'accento sul tema del futuro di Basic. A Formello ci si interroga su come agire: merita il rinnovo o saranno altri i piani per l'estate?