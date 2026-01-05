Calciomercato | Fazzini offerto alla Lazio: l'intreccio con Fabbian e il Bologna

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio lavora su una mezzala. Dopo la cessione, ufficializzata, di Castellanos al West Ham e il possibile addio di Guendouzi al Fenerbahce, la società biancoceleste sta valutando un nuovo possibile colpo a centrocampo. Oltre al nome di Loftus-Cheek del Milan, è in ballo un intreccio con il Bologna e la Fiorentina.

Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, negli ultimi giorni la Viola ha offerto Fazzini sia a Formello che al club rossoblù, che potrebbe prendere l'ex Empoli (che però non vorrebbe lasciare Firenze dopo pochi mesi) al posto di Fabbian. Proprio quest'ultimo è nel mirino della Lazio, ma sarebbe un'alternativa all'inglese citato sopra.

Lotito e Fabiani già un anno fa, sempre a gennaio, aveva lavorato al possibile acquisto di Fazzini, poi saltato (così come quello di Casadei). Alla fine è arrivato Belahyane, ora poco considerato da Sarri e in uscita.