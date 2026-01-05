UFFICIALE - Castellanos è un nuovo giocatore del West Ham: l'annuncio
05.01.2026 13:32 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È arrivata l'ufficialità: Castellanos è un nuovo giocatore del West Ham. Il Taty lascia la Lazio a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro e inizia la sua nuova avventura in Premier League.
Di seguito l'annuncio del club inglese con un video sui social.
Ready to make his mark 🇦🇷 pic.twitter.com/3ZXRnoQhuv— West Ham United (@WestHam) January 5, 2026
