05.01.2026
UFFICIALE - Castellanos è un nuovo giocatore del West Ham: l'annuncio

È arrivata l'ufficialità: Castellanos è un nuovo giocatore del West Ham. Il Taty lascia la Lazio a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro e inizia la sua nuova avventura in Premier League. 

Di seguito l'annuncio del club inglese con un video sui social.

