Lazio, problemi per Sarri: si ferma Patric. Le sue condizioni
03.01.2026 15:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Problemi per la Lazio a ridosso della gara contro il Napoli. Sarri deve fare i conti con un nuovo infortunio, questa volta in difesa: come riportato da Radio Laziale, si è fermato Patric, che ha riportato una lesione muscolare.
Non ci sarà quindi all'Olimpico per la partita contro gli azzurri. Nelle prossime ore saranno valutate le sue condizioni per capire l'entita del problema fisico e i suoi tempi di recupero.
L'assenza del centrale spagnolo si aggiunge a quelle di Dele-Bashiru e Dia, fuori per la Coppa d'Africa. Da capire invece l'eventuale convocazione di Rovella, tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'operazione per risolvere la pubalgia.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.