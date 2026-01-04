Napoli, Conte a Dazn: "Non abbiamo fatto giocare la Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio cade in casa contro il Napoli, termina 0-2 la sfida dell'Olimpico. Antonio Conte, allenatore dei partenopei, ha parlato della sfida nel post-partita ai microfoni di Dazn. Ecco di seguito le sue parole:

NERES E PRESTAZIONE - "Per Neres bisognerà aspettare domani, deve fare accertamenti perché non è una cosa muscolare, speriamo non sia grave. Devo fare i complimenti ai ragazzi, giocare all'Olimpico contro la Lazio in questo modo, con pulizia tecnica e forza fisica, non è facile. Non abbiamo fatto giocare la Lazio, siamo stati bravi e preparati. partita di livello molto alto oggi".

LA PARTITA - "Quando si preparano le partite si cerca di esaltare le caratteristiche dei propri calciatori e si cerca di trovare gli spazi, l'intepretazione della gara è stata eccezionale, avessimo fatto un gol di più nessuno avrebeb gridato scandalo, un po' più di cinismo forse ci sta mancando, ma i ragazzi stan facendo molto bene. Difficile che qualcuno potesse pensare che nonostante le assenze e ciò che ci è capitato potessimo fare cose così importanti, aldilà della vittoria. Ora non sarà facile perché giocheremo ogni 3 giorni, speriamo di non doverne pagare le conseguenze".

MERCATO - "Non tocco questi argomenti, l'anno scorso ho detto di non fare danni poi è stato mandato via Kvara. Loro sanno qual è il mio pensiero, è sotto gli occhi di tutti la situazione, io devo fare l'allenatore e ottimizzare le risorse che mi vengono date".