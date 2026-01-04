Lazio, Sarri a LSC: "Falli? C'è qualcosa che non mi torna". E sul mercato...

Dopo la sconfitta col Napoli, per analizzare la prestazione della Lazio, ai microfoni ufficiali del club ha parlato Sarri. Le considerazioni del tecnico: "La partita per noi era difficilissima lo stesso, la differenza tecnica esiste e si vede. La sensazione è che nel primo tempo ci abbiamo messo del nostro, a metà strada tra il voler pressare e non e nella nostra metà campo siamo diventati passivi. Ci hanno creato difficoltà enormi, siamo andati meglio nel secondo tempo soprattutto all’inizio. Alla base c’è che il differenziale tecnico c’è e si vede, ma potevamo fare meglio"

"Fiorentina, che Lazio servirà? A livello mentale mi aspetto una squadra diversa da quella che ho visto oggi nell’approccio, con più coraggio e anche energia e cattiveria. Poi lo strano della nostra stagione è che siamo quella che ha subito più espulsioni e falli, siamo quella che na fa di meno. Ogni volta che facciamo fallo o lo facciamo di entità enorme o qualcosa non mi torna".

"Mercato? Deve arrivare gente umile e di caratura tecnica superiore sennò rimaniamo con questa. Ci sono due tre giocatori che vogliono andare via, è difficile".

