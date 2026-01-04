Calciomercato Lazio | Guendouzi-Atletico Madrid: il diesse fa chiarezza
04.01.2026 di Niccolò Di Leo
Il nome di Matteo Guendouzi nelle ultime ore è stato accostato all’Atletico Madrid. Il centrocampista della Lazio sarebbe un profilo indicato dallo stesso allenatore dei Colchoneros, Diego Simeone. Al punto che si è parlato anche di un potenziale scambio con Giacomo Raspadori, finito anche nel mirino della Roma.
A complicare, però, un potenziale trasferimento del francese sono le parole del direttore sportivo dell’Atletico Madrid, Mateu Alemany che, ai microfoni di DAZN, ha fatto il punto sul mercato:
“Il mercato? La squadra è completa, migliorare a gennaio è molto complicato. Sarà un mercato tranquillo, ci saranno pochi movimenti e non abbiamo urgenze. Valutiamo le situazioni, ma credo che le novità significative saranno in estate”.
