Calciomercato Lazio | Raspadori torna in Italia? AS svela il suo futuro

CALCIOMERCATO LAZIO - Giacomo Raspadori potrebbe restare all'Atletico Madrid. È questa l'indiscrezione che arriva dalla Spagna. L'ex attaccante del Napoli è finito nel mirino di Roma, Lazio e Atalanta, con i giallorossi che sembrano avanti sulla concorrenza, forti di un accordo quasi raggiunto con il club madrileno. In merito alla trattativa con la Roma, Raspadori sarebbe inoltre indispettito per non esser stato messo a conoscenza della situazione. La volontà del calciatore farà la differenza.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il trasferimento di Raspadori sarebbe tutt'altro che certo. L'attaccante italiano è felice a Madrid, è contento di giocare con un gruppo che lotta per tutti i titoli in tutte le competizione, anche se chiaramente vorrebbe giocare di più. La concorrenza è alta, nello stesso reparto giocano Alvarez, Sorloth e Griezmann, ma è anche vero che i colchoneros hanno quattro competizioni da giocare.

Proprio per questo, Simeone non è così convinto di lasciar partire il calciatore, il quale andrebbe poi sostituito e non è facile a gennaio. Tutto dipenderà da Raspadori, il suo ritorno in Italia è non è più così scontato.