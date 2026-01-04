Lazio, Caicedo e l'amore dei tifosi: "Casa mia" - FT

Uno dei momenti più belli in un pomeriggio grigio. Il nuovo anno ha portato all’Olimpico una vecchia e amatissima conoscenza del popolo biancoceleste.

Felipe Caicedo è tornato con la sua maglia numero 20, accolto dai tifosi che mai lo dimenticheranno.

Il Panterone ha poi postato sui social uno scatto di quel momento e la scritta: “Casa mia”. Inutile dire che il post è stato letteralmente invaso dai commenti: “Sarà sempre casa tua”, “Mettiti gli scarpini!” e ancora: “Rimani una settimana, abbiamo bisogno di un centravanti!” in riferimento all'emergenza che Sarri vivrà in attacco in vista della gara contro la Fiorentina. 

