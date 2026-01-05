Lazio - Fiorentina, scelto l'arbitro del match: la sestina completa
05.01.2026 12:05 di Christian Gugliotta
© foto di www.imagephotoagency.it
Neanche il tempo di leccarsi le ferite dopo la brutta sconfitta casalinga inferta dal Napoli, che per la Lazio è già tempo di pensare al prossimo impegno di campionato. Il girone d'andata, infatti, si chiuderà con un turno infrasettimanale e i biancocelesti ospiteranno la Fiorentina allo stadio Olimpico.
La sfida è in programma alle 20:45 di mercoledì 7 gennaio e l'arbitro designato per dirigerla è Simone Sozza della sezione di Seregno. I due assistenti saranno Lo Cicero e Di Gioia, mentre in veste di IV Uomo ci sarà Crezzini. Completano la squadra arbitrale il Var Pezzuto e l'Avar Prontera.
Arbitro: Sozza (sez. Seregno)
Assistenti: Lo Cicero - Di Gioia
IV Uomo: Crezzini
VAR: Pezzuto
AVAR: Prontera