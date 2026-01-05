Calciomercato Lazio | Guendouzi in Turchia: Gala o Fener? Ecco la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Matteo Guendouzi è il nome più caldo del mercato (in uscita) della Lazio. Dopo la cessione di Castellanos al West Ham (ufficializzata), la società biancoceleste potrebbe perdere un altro titolare. Il francese, infatti, ha aperto al trasferimento al Fenerbahce: come vi abbiamo raccontato, per lui è pronto un quinquennale a 4 milioni di euro a stagione. L'offerta del club turco si aggira sui 27 milioni totali (25+2).

Ora la palla passa alla Lazio, che deve valutare la proposta: in settimana si può già chiudere l'operazione, anche perché sul calciatore in questo momento c'è solo l'interesse concreto dei gialloblù. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non risultano altre squadre davvero in corsa. Non sono (ancora) arrivate altre offerte, né dalla Premier League (Sunderland, Newcastle e Aston Villa) e nemmeno da Galatasaray o dall'Atletico Madrid (con cui si è paventato uno scambio con Raspadori).

Le ultime notizie che vedono un derby turco per Guendouzi, infatti, non hanno trovato riscontri: si tratterebbe solo del classico 'depistaggio' tra le due squadre di Istanbul, come successo anche l'anno scorso per l'acquisto di Skriniar da parte del Fenerbahce. Il Gala, tra l'altro, è in trattativa con l'Inter per Frattesi, che gioca nello stesso ruolo del centrocampista della Lazio. È quindi una voce poco credibile in questo momento: le vie del mercato sono infinite, lo sappiamo tutti, ma al momento l'unica strada di Guendouzi è quella che porta al Fener. Resta da capire solo l'operazione andrà davvero in porto.