Calciomercato Lazio | Guendouzi, c'è l'offerta del Fenerbahce: i dettagli
AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - La pista Fenerbahce è reale. Da Formello hanno smentito, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è davvero arrivata un'offerta da 27 milioni di euro totali (25+2 di bonus) per Guendouzi. Difficile che il club gialloblù possa mettere più soldi sul piatto.
Il giocatore ha aperto al trasferimento: sarebbe pronto ad accettare una proposta da quasi 4 milioni di euro a stagione per cinque anni. Ora la palla passa alla Lazio, che dopo il Taty può perdere anche il francese.
CALCIOMERCATO LAZIO - Le voci su Guendouzi si rincorrono. Dopo la cessione di Castellanos al West Ham, ora può andare via anche il francese. Ha avuto dei contatti con il Fenerbahce, aprendo al trasferimento immediato in Turchia per lasciare la Lazio.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, a Formello sono tranquilli: non sono ancora arrivate offerte. La società, quindi, aspetta: se il giocatore porterà una proposta ufficiale, allora sarà valutata.
Al momento, quindi, nessuno ha bussato alla porta della Lazio per Guendouzi. Sullo sfondo restano il Newcastle e il Sunderland in Premier League, che oltre a qualche sondaggio non si sono mai davvero fatte avanti.