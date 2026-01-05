Calciomercato Lazio | L'Atletico Madrid conferma Raspadori? L'indizio - FOTO
05.01.2026
Giacomo Raspadori sembra ormai destinato a rimanere all'Atletico Madrid. Un primo indizio della scelta dell'attaccante italiano è arrivato direttamente dal profilo Instagram del club.
Dopo la gara contro la Real Sociedad, pareggiata 1-1, la società spagnola ha pubblicato una foto dell'ex Napoli (subentrato nel secondo tempo) con scritto: "Fino all'ultimo respiro".
Sul calciatore c'è il forte interesse della Roma, che ha già presentato un'offerta e aspetta la sua decisione, della Lazio, del Napoli, dell'Atalanta e del Galatasaray.
