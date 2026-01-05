Lazio, Castellanos passa al West Ham: svelato il numero di maglia
05.01.2026 13:40 di Christian Gugliotta
L'ufficialità è arrivata: Valentin Castellanos è un nuovo giocatore del West Ham. Il centravanti argentino lascia la Lazio dopo due stagioni e mezzo e passa agli Hammers, con cui ha firmato un contratto per quattro stagioni e mezzo, con opzione per un'ulteriore stagione.
L'operazione, chiusa nel giro di pochi giorni, porterà nelle casse biancocelesti una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.
Nell'annunciare l'acquistod el suo nuovo attaccante, il West Ham ha svelato anche il numero di maglia che il Taty indosserà nella sua anuova avventura inglese: si tratta del numero 11, lo stesso avuto nella sua esperienza alla Lazio.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.