Lazio, Castellanos è pronto per il West Ham: l'indizio social
05.01.2026 13:29 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La Lazio saluta Castellanos. L'attaccante argentino è pronto a passare al West Ham per 30 milioni di euro. In attesa dell'ufficialità dell'acquisto da parte del club inglese, il Taty si è già fatto avanti sui social.
Con il suo profilo Instagram, infatti, ha iniziato a seguire la sua nuova squadra. Il primo indizio del suo cambio di maglia dopo due anni e mezzo, che lo porta a lasciare Formello e spostarsi a Londra.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.