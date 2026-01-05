Lazio, Castellanos svela: "Mi è stato offerto il rinnovo, ma..."
05.01.2026 14:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Castellanos è un nuovo giocatore del West Ham. È arrivato l'annuncio ufficiale del club inglese, che ha acquistato l'argentino dalla Lazio per 30 milioni di euro. Per salutare tutti i tifosi biancocelesti, il centravanti ha pubblicato un videomessaggio su Instagram.
Nel ringraziare la società, il Taty ha svelato che prima della cessione gli è stato offerto un rinnovo di contratto, rifiutato da lui stesso per trasferirsi in Premier League. Di seguito le sue parole.
"Voglio poi ringraziare la società, il presidente e il direttore che hanno tentato di trattenermi offrendomi un rinnovo di contratto, ma la mia era una scelta di vita, un sogno che diventa realtà".
