Lazio, che gesto di Isaksen! Ha regalato quindici paia di scarpe

Gustav Isaksen è stato protagonista di un gesto veramente nobile. La stella della nazionale danese voleva voleva fare un regalo al suo fisioterapista, ma poi il pensiero si è esteso a molti altri membri dello staff del club biancoceleste.

Un giornalista di TV MIDTVEST ha accompagnato Isaksen e la madre a fare shopping. Voleva regalare un paio di scarpe per il suo fisioterapista, la voce si è sparsa dentro al club, così da uno sono diventati quindici. Gustav è un ragazzo generoso e per lui non è stato un problema: "Fanno così tanto per noi", ha aggiunto il danese.

Sebbene Adidas sia uno sponsor di Gustav Isaksen, è lui stesso a pagare le scarpe. Ma questo è in realtà il minore dei problemi. "Non c'erano tutte le taglie in questo modello. Ne mancavano cinque paia", racconta Gustav. E allora ne sceglie un altro che gli permette di acquistare tutte e 15 le paia di scarpe contemporaneamente.

Un gesto davvero gentile e per nulla scontato che mette in mostra la gentilezza e la bontà d'animo dell'esterno biancoceleste.