West Ham, Castellanos si presenta: "È una sfida, darò tutto per questa maglia"

Taty Castellanos è un nuovo giocatore del West Ham. Dopo aver lasciato la Lazio per 30 milioni di euro, il centravanti argentino ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni ufficiali del club inglese. Di seguito le sue parole.

Benvenuto al West Ham United, Taty. Come ci si sente a essere un giocatore del West Ham?

"Bene, sono felice dell'accoglienza, è sicuramente una sfida. Sono davvero contento perché è un traguardo molto importante per me personalmente; sono venuto per dare il mio contributo, per cercare di aiutare la squadra il più possibile, e sono molto felice."

Il nostro allenatore Nuno Espírito Santo ti ha voluto fortemente. Cosa ti ha detto dei suoi piani per te?

"Beh, i ragazzi mi hanno accolto molto bene, così come l'allenatore e tutti gli altri. Voglio portare quell'energia e quello spirito combattivo che ho dentro, in modo da poter ottenere risultati in questa seconda parte di stagione della Premier League.Spero di poter aiutare in ogni modo possibile con la mia esperienza, cercando di far rimanere la squadra al vertice."

Siamo impegnati in una lotta che dobbiamo vincere, non è vero?

"Sì, ovviamente sappiamo che ogni partita è una battaglia, e io sono qui per contribuire a questo, per cercare di portare quell'energia e quello spirito di lotta che mi appartengono, affinché ogni partita sia vissuta con la massima importanza e tenacia. Darò tutto sul campo, che è la cosa più importante. Gli obiettivi sono essere al 100% in ogni allenamento e, naturalmente, lavorare sempre sodo ascoltando l'allenatore e i miei compagni."

Raccontaci la tua storia: sei nato a Mendoza, in Argentina, hai giocato in alcuni club giovanili e poi ti sei trasferito in Cile a 16 anni?

"Sì, ho lasciato il mio paese quando ero molto giovane ed è stato ovviamente molto difficile perché ho dovuto lasciarmi molte cose alle spalle. Ma queste sono esperienze che si maturano lungo il percorso. Il mio sogno era essere un calciatore professionista e sono riuscito a realizzarlo. Sono molto felice di tutte le esperienze vissute in Cile, Uruguay e poi negli Stati Uniti; è stato un percorso meraviglioso prima di arrivare in Europa."

Hai ottenuto la promozione con il Torque in Uruguay e ti sei trasferito al New York City FC negli Stati Uniti prima dei 20 anni: un bel viaggio per un ragazzo così giovane!

"Sì, ero giovanissimo quando sono arrivato. Erano obiettivi che avevo fin da bambino; volevo giocare a calcio e sono riuscito a raggiungere l'élite mondiale, che qui è la Premier League. Ovviamente ho attraversato momenti difficili e momenti belli, ma l'importante è che ho ancora un'energia incredibile, intatta, per raggiungere traguardi con questa maglia."

Hai vinto la MLS Cup — segnando in finale contro i Portland Timbers — la Scarpa d'Oro e sei stato inserito nel 'Best XI' della MLS nel 2021. Un tris di successi incredibile.

"Sì, è qualcosa a cui non pensi subito, ci vuole tempo per realizzarlo. È stata un'esperienza davvero fantastica al club, e lasciare quel tipo di eredità in una società come il New York City... sono stato benissimo ed è una gioia enorme."

Ti sei trasferito al Girona nel 2022 e hai vissuto un'ottima stagione in Spagna, il cui momento culminante è stato sicuramente la serata in cui hai segnato quattro gol nella vittoria di La Liga contro il Real Madrid.

"Sì, quella è stata una delle migliori esperienze vissute in Europa. Il calcio è così, a volte hai la fortuna di poter lasciare un segno simile in un club. Mi hanno trattato molto bene a Girona ed è stata una prima stagione europea speciale."

Quali credi siano le tue qualità come giocatore?

"Ai tifosi voglio dire che darò tutto per questa maglia, proprio come ho sempre fatto per ogni club in cui ho giocato. Arrivo con una grande responsabilità: so che essere l'attaccante del West Ham è un impegno enorme."

C'è una grande tradizione di giocatori argentini che hanno fatto bene in Premier League, vero?

"Mi assumo questa responsabilità. Giocare in questo campionato era un mio sogno fin da bambino. Lo guardavo sempre da piccolo,vedevo giocatori argentini come Carlos Tevez, Sergio Agüero, Pablo Zabaleta... molti campioni di alto livello che hanno giocato qui e molti che ci sono ancora. Per me è un sogno essere qui."

Abbiamo avuto grandi argentini anche al West Ham: Tevez, Mascherano, Lanzini, Zabaleta e l'allenatore che ti ha fatto esordire in nazionale, Lionel Scaloni. Sarebbe fantastico seguire le loro orme.

"Sì, voglio continuare l'eredità di questi giocatori, sarebbe meraviglioso. Lavorare sodo ogni giorno sarà la cosa più importante. I nomi che hai menzionato sono storici qui al West Ham. È sempre positivo avere argentini in squadre così gloriose. Spero di poter seguire i loro passi."

È un vantaggio avere qui un amico come Guido Rodríguez, con cui hai già condiviso lo spogliatoio in nazionale?

"Sì, assolutamente. Sono stato con Guido in nazionale. Spero di poterlo aiutare e che lui possa aiutare me, sia dentro che fuori dal campo. Sarà molto importante perché sono nuovo in questo paese e avere un supporto argentino nello spogliatoio è un grande vantaggio."

Qual è il tuo messaggio per i tifosi del West Ham United?

"Come dicevo, spero di dare tutto me stesso ai tifosi. Ho sempre difeso la maglia di ogni squadra con la massima responsabilità e voglio dire loro che darò tutto durante gli anni del mio contratto per difendere questi colori e raggiungere i nostri obiettivi giorno dopo giorno. Voglio anche ringraziare tutti per il supporto che mi hanno già mostrato sui social media. Spero di vedervi presto in campo."